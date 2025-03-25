Жители Подмосковья подали 2 тысячи онлайн-заявок на охотничий билет с января

Жители Подмосковья подали свыше двух тысяч онлайн-заявлений на получение охотничьего билета с начала года. Услугу предоставляют на региональном портале в течение пяти рабочих дней.

Как рассказали в региональном Мингосупрваления, охотничий билет могут получить совершеннолетние жители Подмосковья, которые прописаны на территории Московской области и не имеют судимости.

Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Если нужно получить билет в бумажном виде, то потребуется выбрать отделение МФЦ для его получения.