Жители Подмосковья подали 2 тысячи онлайн-заявок на охотничий билет с января
Жители Подмосковья подали свыше двух тысяч онлайн-заявлений на получение охотничьего билета с начала года. Услугу предоставляют на региональном портале в течение пяти рабочих дней.
Как рассказали в региональном Мингосупрваления, охотничий билет могут получить совершеннолетние жители Подмосковья, которые прописаны на территории Московской области и не имеют судимости.
Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Если нужно получить билет в бумажном виде, то потребуется выбрать отделение МФЦ для его получения.
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