Жители Подмосковья подали 18 тысяч онлайн-заявлений на запись в первый класс

Онлайн-запись в школу началась на региональном портале госуслуг в Подмосковье 1 апреля. За это время жители воспользовались сервисом более 18 тысяч раз.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям», напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Сейчас начался первый поток записи в первый класс — он продлится до 30 июня. Оформить детей можно по месту регистрации, а также ребят со льготным правом зачисления.

«Оформить запись можно для первоклассников по месту регистрации и детей с льготным правом зачисления. Подавать заявку не требуется тем, кто уже написал заявление на перевод из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса», — отметили в министерстве.

Записать ребенка в желаемую школу при наличии там мест можно будет с 6 июля.

Подать заявление также можно в мобильном приложении «Добродел».