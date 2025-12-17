Жители Подмосковья подали 120 тысяч заявок на социальное обслуживание за год

С начала года на региональном портале Московской области было подано более 120 тысяч заявок на социальное обслуживание. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Статус нуждающегося может получить гражданин, утративший возможность самообслуживания и передвижения, или родитель ребенка с социальными трудностями. Также за помощью имеют возможность обратиться люди без работы, средств для существования и места жительства.

Оформление услуги доступно на регпортале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для этого потребуется авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Также в заявке важно указать способ получения помощи: на дому, в стационарной или полустационарной форме. Ответ поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.