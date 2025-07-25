Жители Подмосковья подали 100 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявления на присвоение и аннулирование адреса. С начала года этой услугой воспользовались более 100 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, присвоить адрес можно машино-месту, помещению, зданию или недостроенному объекту.

Подать заявку на аннулирование можно при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или при отказе от кадастрового учета.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Земля и стройка», а также в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, указать округ, цель обращения и заполнить форму.

Перед подачей заявки нужно проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.