Жители Подмосковья подали 100 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса с января
Жители Подмосковья могут онлайн подать заявления на присвоение и аннулирование адреса. С начала года этой услугой воспользовались более 100 тысяч человек.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, присвоить адрес можно машино-месту, помещению, зданию или недостроенному объекту.
Подать заявку на аннулирование можно при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или при отказе от кадастрового учета.
Услуга доступна в разделе регионального портала «Земля и стройка», а также в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, указать округ, цель обращения и заполнить форму.
Перед подачей заявки нужно проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.