Жители Подмосковья оформили свыше 489 тысяч электронных больничных с января

Жители Подмосковья оформили свыше 489 тысяч электронных больничных с начала года. Получить их можно на первичном приеме врача, а закрыть его — на онлайн-консультации.

Как напомнил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, в регионе уделяют большое внимание цифровизации в области медицины. Так, жители могут получить телемедицинские консультации и записаться на прием не выходя из дома.

«В обиход жителей Московской области уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на прием к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники горячих линий. Получение медицинских услуг становится еще более удобным и современным процессом», — подчеркнул Голубев.

Электронные больничные можно получить при болезни, травме, необходимости ухода за близкими и в других случаях. Узнать об уже имеющихся листах можно на «Госуслугах», а проверить статус больного — на сайте Социального фонда.

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