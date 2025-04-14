Жители Подмосковья оформили свыше 12 тысяч онлайн-справок по соцуслугам с января

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом по оформлению справок по соцуслугам свыше 12 тысяч раз с начала года. Он доступен на региональном портале .

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, в рамках госуслуги можно получить справки о предоставлении пособий, компенсаций и других видов социальной помощи, а также о среднедушевом доходе семьи. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, указать цель обращения и заполнить онлайн-форму.

В ведомстве добавили, что справку для получения юридической помощи помогает заполнить умный сервис, который автоматически рассчитывает период, за который нужно предоставить справку о доходах.

Услугу предоставляют бесплатно, а результат направляют в личный кабинет пользователя.