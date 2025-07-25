Жители Подмосковья оформили почти 20 тысяч социальных справок онлайн с января

В Московской области оформить социальные справки можно онлайн через портал госуслуг. Жители региона с начала года уже подали около 20 тысяч таких заявлений.

Электронный сервис «Справки Минсоцразвития МО» размещен в разделе «Соцподдержка».

С его помощью можно запросить различные документы: справку о получении социальных выплат и компенсаций, а также документ о среднедушевом доходе семьи для оформления бесплатной юридической помощи.

Для подачи заявления достаточно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Готовая справка поступит в личный кабинет пользователя.

Особенностью сервиса является интеллектуальная система, которая автоматически определяет необходимый отчетный период для справки о доходах при обращении за бесплатной юридической помощью.

Услуга бесплатная.