Жители Подмосковья оформили почти 15 тысяч онлайн-записей в ветклинику с января

Жители Подмосковья могут онлайн записаться на прием в ветеринарную клинику. С начала года через «Госуслуги» оформили 14,9 тысячи таких записей.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, госуслуга доступна в разделах регионального портала «Домашние животные» и «Сервисы». Для записи на прием необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужную ветклинику, специалиста и дату посещения.

Онлайн можно оформить прием в 53 государственных учреждения. Запись открывается за месяц.

В министерстве добавили, что через «Госуслуги»также можно оформить регистрацию питомца, воспользоваться сервисом по поиску пропавших животных и узнать другую полезную информацию.