Жители Подмосковья направили свыше 5 тысяч обращений детскому омбудсмену за год

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье принял 5,2 тысячи обращений в 2024 году. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Итоги работы детского омбудсмена Ксении Мишоновой подвели на 106 заседании Мособлдумы. За год ведомство получило 5225 обращений, а всего за пять лет — почти 24 тысячи.

По словам Ксении Мишоновой, чаще всего жители обращались по вопросам семейных конфликтов, защиты жилищных прав, оформления пособий, получения мест в образовательных учреждениях.

«Чаще всего мне пишут родители и бабушки, дедушки и другие родственники, опекуны и приемные родители, адвокаты и общественники. Но есть обращения и от самих детей — в этом году от них мы получили 38 писем, из которых 12 — о неблагополучии в семьях и о неисполнении родительских обязанностей. К детским обращениям относимся особенно внимательно и рассматриваем их в первую очередь», — поделилась Мишонова.

О неблагополучных семьях часто сообщают взрослые, всего в том году пришло 86 таких сообщений, в том числе девять коллективных. Многие были связаны с конфликтами между соседями и семейными спорами.