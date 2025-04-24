Жители Одинцова смогут поучаствовать в программе подготовки управленческих кадров

С 31 марта 2025 года в Московской области открыт прием заявок для участия в Государственной программе подготовки управленческих кадров на 2025/2026 учебный год. Основная цель Президентской программы — улучшение качества управления в организациях и предприятиях, повышение их конкурентоспособности и эффективности. Обучение включает профессиональную переподготовку в таких областях, как экономика, управление, менеджмент, маркетинг, финансы и управление проектами. Программа частично финансируется государством.

В процессе обучения участники разрабатывают проекты для своих организаций или создают собственные бизнес-инициативы. Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе в рамках установленных региональных квот. По завершении курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, а также возможность пройти зарубежную стажировку на конкурсной основе.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки обращаться в Региональный ресурсный центр Московской области по телефонам: 8 (498) 602-32-32 (доб. 41962, 54923), 8 (495) 212-92-12 (доб. 401).