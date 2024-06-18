Жители Мытищ прошли профосмотры в рамках Дня семейного здоровья
Сдать анализы, посетить терапевта и узкопрофильных специалистов смогли жители Мытищ в прошедшую субботу. Традиционная акция состоялась в поликлинике № 6 в микрорайоне Пироговский.
В рамках акции жители Мытищ могли попасть на прием к терапевту, оториноларингологу, офтальмологу, травматологу, акушеру-гинекологу и сдать анализы.
«Такие осмотры порой позволяют выявить те или иные заболевания на ранней стадии, при этом они не занимают много времени. Приглашаем жителей на следующий День семейного здоровья, который пройдет в нашей поликлинике 27 июля», — добавила заведующая поликлиникой № 6 Татьяна Серова.
Также 22 июня в восемь часов утра во второй поликлинике начнется День мужского и женского здоровья.
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