Жители Мытищ прошли профосмотры в рамках Дня семейного здоровья

Сдать анализы, посетить терапевта и узкопрофильных специалистов смогли жители Мытищ в прошедшую субботу. Традиционная акция состоялась в поликлинике № 6 в микрорайоне Пироговский.

В рамках акции жители Мытищ могли попасть на прием к терапевту, оториноларингологу, офтальмологу, травматологу, акушеру-гинекологу и сдать анализы.

«Такие осмотры порой позволяют выявить те или иные заболевания на ранней стадии, при этом они не занимают много времени. Приглашаем жителей на следующий День семейного здоровья, который пройдет в нашей поликлинике 27 июля», — добавила заведующая поликлиникой № 6 Татьяна Серова.

Также 22 июня в восемь часов утра во второй поликлинике начнется День мужского и женского здоровья.

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