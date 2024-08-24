Жители Химок расскажут о семейных ценностях на конкурсе видеороликов

Творческие работы принимают в четырех номинациях до 30 сентября. В «Жизни замечательных семей» многодетные расскажут про свои ценности. Про роль папы участники поведуют в номинации «Миссия: быть отцом». Многопоколенных династий, которые изучают родословную, ждут в номинации «Истории рода». Жюри также отберет ролики, которые получат приз зрительских симпатий.

Авторы должны снять видеоролик до трех минут и отправить на почту организатора — marinasemenova@bk.ru. В каждую номинацию можно послать не более двух работ. В заявке важно указать название, фамилию и имя автора.

Организатор конкурса — движение «Отцы Подмосковья». Они будут оценивать творческие работы от одного до 10 баллов. Подарок получит материал, который набрал наивысшее количество очков. Награждение пройдет в Общественной палате России. Итоги конкурса опубликуют не позднее 16 октября на сайте организатора.

Основные цели конкурса — популяризация семейных ценностей и повышение значимости отцовства.

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