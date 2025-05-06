Жители Химок присоединились к акции «Вальс Победы»

Жители ЖК «Новый Зеленоград» собрались на праздничной площадке, чтобы почтить память героев войны. В программе приняли участие артисты, музыканты и представители власти.

В жилом комплексе «Новый Зеленоград» деревни Рузино состоялась патриотическая акция «Вальс Победы», приуроченная к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило местных жителей, творческие коллективы и музыкантов.

«„Вальс Победы“ символизирует возрождение жизни после тяжелых испытаний войны. Акция помогает объединять поколения чувством глубокого уважения и гордости за Великую Победу», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

На сценической площадке под открытым небом артисты исполнили вальс под военные мелодии. В танце участвовали как взрослые, так и дети. Музыкальное сопровождение включало живое исполнение композиций на баяне.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов добавил, что в Химках в преддверии Дня Победы пройдет целый ряд мероприятий: выставки, концерты, встречи с ветеранами и другие тематические события.