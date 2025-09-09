Жители Богородского округа отметили 244-й день рождения родного края

День 6 сентября начался с торжественного возложения цветов к памятнику Славы и Вечному огню на площади Победы, где участники почтили память тех, кто отдал свою жизнь за свободу страны. Это стало символом уважения и признания героизма. В обновленном сквере Бугрова состоялась церемония награждения трудовых коллективов, внесших вклад в развитие округа. Ветераны получили особые награды, их жизненный путь стал примером для подрастающего поколения.

На Фонтанной площади прошел футбольный фестиваль с награждением юных спортсменов. Для детей и взрослых подготовили насыщенную программу с мастер-классами, играми и выступлениями. Кульминацией праздника стал концерт в Центральном парке Ногинска, собравший более 7 тысяч зрителей. На сцене выступили финалисты шоу «Голос. Дети» и группа «Банд’Эрос». Завершил вечер впечатляющий светомузыкальный спектакль фонтанов.

Воскресенье продолжило праздничную волну на Фонтанной площади, где проходили анимационные программы и мастер-классы. Завершился марафон традиционным светомузыкальным шоу, привлекшим множество зрителей.Праздничные мероприятия охватили и Электроугли, и Старую Купавну, продемонстрировав единство и активность жителей. Организаторы отметили, что именно энергия и энтузиазм местных жителей способствуют позитивным изменениям в регионе. Богородский округ сохраняет свои традиции, развиваясь и создавая новые возможности для всех.