Жители Белоозерского приняли участие в выездном заседании администрации

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В Воскресенском городском округе прошла встреча с населением в рамках выездной администрации. В ней участвовали министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава округа Алексей Малкин, их заместители и специалисты администрации. Они общались с жителями города Белоозерский и прилегающих территорий.

Жители подняли вопросы, связанные с ремонтом кровель, капитальным ремонтом зданий, уличным освещением, благоустройством дорог и детских игровых площадок. Все заявления были зафиксированы и направлены на дальнейшую проработку.

Глава округа Алексей Малкин выразил благодарность министру жилищно-коммунального хозяйства Антону Велиховскому за участие и поддержку и отметил, что благодаря его присутствию, все ключевые вопросы приняты на контроль.

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