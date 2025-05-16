Жители 8 округов смогут сдать пластик на переработку в экомобиль в выходные

Каждые выходные по Подмосковью ездит экомобиль, который останавливается в разных городах. Жители могут принести пластиковые отходы на переработку и получить за это бонусы. Это удобный способ сдать вторсырье и внести свой вклад в заботу об экологии.

Экомобиль приедет 17 мая в Долгопрудный, Королев, Домодедово и Подольск, а 18 мая он будет ждать всех желающих в Мытищах, Химках, Серпухове и Видном. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что проект создан для того, чтобы привлечь больше людей к экологичным привычкам и увеличить объемы вторсырья, которое идет на переработку вместо свалки.

Напомним, информация о том, какие виды вторсырья можно сдать, доступна по ссылке.