Жителей ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе пригласили на хатха-йогу 12 июля

Управляющая компания и Соседский центр жилого комплекса «Первый квартал» в Ленинском округе организуют практику хатха-йоги для жителей. Занятие состоится 12 июля во дворе дома № 3 и начнется в 09:00. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Хатха-йога включает в себя упражнения на растяжку, дыхательные практики и элементы медитации. Она подходит людям с разным уровнем физической подготовки, помогает расслабиться, снять напряжение и почувствовать внутреннее спокойствие. Участникам рекомендуют приходить в удобной спортивной одежде и кроссовках, взять с собой коврик для занятий и воду. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись.

В ведомстве напомнили, что в «Первом квартале» продолжается строительство новых объектов, а компания «Брусника» уже работает над следующей очередью жилых домов. Также планируется возведение наземного паркинга на 84 автомобиля, а еще в проекте предусмотрен детский сад на 210 мест.