Голосование за лучшего народного участкового пройдет в Воскресенске до 20 сентября

Народное голосование за участкового началось 11 сентября. Жителей Воскресенска пригласили принять в нем участие и выбрать лучшего правоохранителя. Отборочный этап продлится до 20 сентября.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится Министерством внутренних дел России ежегодно. Жители Воскресенска смогут выбрать лучшего правоохранителя, который потом представит муниципалитет на областном этапе, до 20 сентября.

Три участкового без нарушений дисциплины и со стажем от трех лет принимают участие в народном голосовании. Чтобы выбрать лучшего, необходимо зайти на сайт и в специальном разделе на баннере справа ознакомиться с каждым из конкурсантов. Анкеты будет доступна, если нажать на фамилию участкового. Там же есть и кнопка «проголосовать».

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