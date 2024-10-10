Жителей Воскресенка пригласили на бесплатную экскурсию в парк «Кривякино» 16 октября

Жителей Воскресенка пригласили смогут бесплатно посетить экскурсию, которая пройдет в парке Кривякино 16 октября. Специалисты ведут предварительную запись, так как количество мест ограничено.

На бесплатной экскурсии «Жемчужина Воскресенска» участникам расскажут, как дворянское имени получило название «Кривякино», где расположена восьмилучевая система, как сложилась судьба владельцев, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, после которой усадьбой завладели купцы.

Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (985) 698-68-81.

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