Жителей подмосковных сел пригласили на всероссийский творческий конкурс

В России стартовал конкурс «Село. Замечательные люди моей малой Родины». Жителей Подмосковья в возрасте от семи до 19 лет пригласили принять участие в творческом состязании.

Организатором стала Тимирязевская академия при поддержке Министерства сельского хозяйства России.

Конкурс, который дает молодежи уникальные возможности для творческого развития, профессионального роста и общения со сверстниками из разных регионов, пройдет в два этапа.

Первый — заочный — предполагает регистрацию на онлайн-платформе и подачу работ, которые оценит экспертная комиссия. С 1 по 15 ноября состоится очно-заочный финал, где участники представят свои проекты лично.

Помимо защиты работ, программа включает экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия для обмена опытом.

Для участия необходимо подать заявку до 30 сентября.