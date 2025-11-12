Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский проект «Мы за Великую Державу»

Ежегодный Всероссийский онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!», посвященный Дню Героев Отечества, пройдет 24 декабря. Мероприятие организуют в рамках творческого проекта «Мы за Великую Державу». Главная цель конкурса — повысить престиж службы в Вооруженных силах России, вдохновить молодежь на служение Отечеству и напомнить о важности патриотического воспитания.

К участию приглашают детей, подростков, молодежь и взрослых из России, стран СНГ и постсоветского пространства. Заявки могут подать школьники, студенты, курсанты, военнослужащие, творческие коллективы, поэты, певцы, музыканты и танцоры. Возраст участников — от трех лет и без ограничений. Конкурс охватывает множество направлений: вокал, авторская песня, хореография, художественное слово, музыкально-инструментальное исполнение, оригинальный и разговорный жанры, а также песни из репертуара Иосифа Кобзона.

Жюри оценит участников в различных номинациях, а победители и лауреаты региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей получат заслуженные награды.

Конкурс проводят при поддержке Администрации президента России, Министерства обороны, партии «Единая Россия» и администрации Санкт-Петербурга. Учредителями выступают Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований города и продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко».