Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию о гигиене полости рта

В России начался первый этап всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья». К ней могут присоединиться и жители Подмосковья.

Тематический трек под названием «Здоровая улыбка и чистые руки» пройдет с 13 по 24 апреля по инициативе Роспотребнадзора при участии Новосибирского НИИ гигиены.

Акция направлена на популяризацию базовых знаний о здоровье и профилактике заболеваний. В рамках первого этапа всем желающим предложат проверить свои навыки по двум ключевым темам — гигиене полости рта и правильному мытью рук.

Принять участие можно в онлайн-формате на официальном сайте проекта: пользователям предстоит ответить на вопросы теста, после чего они получат правильные ответы с комментариями специалистов и электронный сертификат.

Также предусмотрен очный формат — образовательные учреждения могут провести диктант у себя, используя готовые материалы, размещенные на портале акции.

Программа адаптирована для широкой аудитории — от школьников до взрослых и педагогов. Участие бесплатное и открыто для всех желающих.

В дальнейшем участникам предложат темы, связанные с физической активностью, питанием и цифровой гигиеной.