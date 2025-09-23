Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский зачет по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 7 по 28 октября. Жители Подмосковья смогут проверить свои знания на реальных жизненный кейсах.

Зачем пройдет при организации Банка России, рассказали в Минобразования Подмосковья. Пройти тестирование можно будет как индивидуально, так и всей семьей. Вопросы будут основаны на реальных жизненных ситуациях, которые позволят участникам оценить свои знания.

Задания для школьников будут соответствовать их образовательным программам.

«Знания, полученные в ходе зачета, помогут участникам принимать более обоснованные финансовые решения и снизить финансовые риски. А успешное участие в олимпиаде даст возможность выйти в финал всероссийской олимпиады „Высшая проба“ по финансовой грамотности без дополнительных испытаний, победители получат льготы при поступлении в вузы», — отметили в ведомстве.

В прошлом году тестирование прошли более двух миллионов человек.

Зарегистрироваться можно по ссылке.