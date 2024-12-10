Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс научной фантастики «Россия 2050». Авторам предлагают пофантазировать о развитии страны в ближайшие 25 лет. Победители получат денежные призы, а их работы опубликуют в сборнике.

Конкурс подготовило Агентство стратегических инициатив. Он направлен на создание и популяризацию образа страны в перспективе до 2050 года. Участникам предлагают пофантазировать о развитии демографии, экологии, энергетики, технологий и здравоохранения. Авторы представят рассказы для детей и взрослых, комиксы и сценарии.

Отбор полуфиналистов завершится 15 января, после чего экспертное жюри составит шорт-лист лучших участников. Победителей определят 1 августа.

Кроме того, с 1 апреля по 1 июля 2025 года в Подмосковье пройдет образовательная программа для финалистов одной из номинаций конкурса.

Прием заявок завершится 15 декабря. Узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте.