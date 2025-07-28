Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс межнациональных проектов

Стартовал прием заявок на седьмой всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Представителей органов власти, учреждений культуры и образования, а также некоммерческих организаций Подмосковья приглашают принять участие в мероприятии, заполнив анкету до 20 октября.

Заявки принимает организация Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Конкурс направлен на выявление и поддержку перспективных проектов, способствующих укреплению гражданского единства и сохранению этнокультурного многообразия народов России.

Участники могут представить свои работы в пяти номинациях:

лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций по гармонизации межнациональных отношений;

инициативы по сохранению национальных языков и культур;

практики органов государственной власти;

проекты бюджетных учреждений и Домов дружбы;

программы коммерческих организаций;

лучшие практики в сфере народной дипломатии.

Конкурс пройдет в четыре этапа. До 20 октября организаторы будут принимать заявки, затем в течение недели участников проверят на соответствие требованиям. С 28 октября по 26 декабря будет работать конкурсная комиссия, а с 30 января начнется подведение итогов.

Лучшие практики будут представлены на седьмой общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» и включены в методические материалы.

Подать заявку можно на платформе конкурсы.рф.