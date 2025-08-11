Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский аграрный диктант

Жителей Подмосковья пригласили на первый всероссийский аграрный диктант. Участники пройдут тест, вопросы которого будут связаны с разными отраслями сельского хозяйства.

Диктант продлится с 8 по 12 октября. Его приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие организовала партия «Единая Россия» и Россельхозбанк в рамках проекта «Российское село».

Участники ответят на вопросы из разных отраслей сельского хозяйства. Они будут связаны с почвой и мелиорацией, растениеводством, животноводством, ветеринарией и другими темами. Вопросы разделят на четыре категории: для детей до 12 лет, для подростков от 12 до 18 лет, взрослых без профильного образования, а также для взрослых с опытом работы в АПК. На прохождение теста отведут 45 минут.

Пройти диктант можно онлайн по ссылке по предварительной регистрации, а также очно на базе образовательных учреждений.