Жителей Подмосковья пригласили на соревнования по информационной безопасности

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что с 1 ноября по 7 декабря пройдет IX Кубок CTF России. На соревнования по информационной безопасности пригласили жителей Подмосковья.

Один из крупнейших в России турниров — это площадка для тех, кто хочет проверить свои навыки и заявить о себе в профессиональном сообществе.

Сегодня направление «Информационная безопасность» считается одним из ключевых для подготовки молодых специалистов. Организаторы отмечают, что проект помогает участникам не только приобрести практические знания, но и укрепить уже имеющиеся навыки.

Принять участие могут команды любого уровня — школьные, студенческие, а также коллективы молодых специалистов до 27 лет. Отбор пройдет онлайн со 2 по 3 ноября.

Лучшие 30 команд — по десять из каждой категории (школьной, академической и смешанной) — пройдут на очную стадию турнира, которая состоится в Москве.

Финал для школьников проведут 5 декабря, полуфинал академического и смешанного зачетов — 6 декабря, а финал этих категорий — 7 декабря. В этот же день жюри подведет итоги, после чего запланирована церемония награждения.

Зарегистрироваться на онлайн-этап можно до 1 ноября 2025 года на официальном сайте.

Призовой фонд турнира составит 750 000 рублей. Кроме денежного вознаграждения, победители получат фирменные подарки от партнеров, кубки и дипломы. Отдельно отметят педагогов и кураторов — им вручат благодарственные письма.