Жителей Подмосковья пригласили на просветительский конкурс «Знание. Премия»

Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Знание. Премия». Ежегодно на нем отмечают выдающиеся достижения в области просвещения.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 сентября. Награда поощряет тех, кто трудится в школах, колледжах, вузах и других образовательных организациях, особенно связанных с сельским хозяйством и агропромышленным комплексом.

Для участия необходимо пройти многоступенчатый отбор. Проекты заявителей оценят эксперты и почетное жюри.

«Особенностью пятого сезона премии является введение регионального этапа, что дает возможность отметить и поощрить просветительские инициативы на местном уровне», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Подать заявку на участие можно по ссылке.