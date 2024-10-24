Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-зачет по финансовой грамотности

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило о проведении всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. Проект организован Центральным банком Росси и продлится до 29 октября 2024 года.

Мероприятие направлено на повышение финансовой культуры среди населения. Участники зачетного тестирования смогут проверить свои знания на сайте. Помимо этого, у них будет возможность получить персональные рекомендации от экспертов.