Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Лучший вожатый России»

Министерство просвещения России объявило о старте всероссийского конкурса «Лучший вожатый России», призванного поощрить специалистов, работающих с детскими коллективами в лагерях и центрах отдыха, а также кураторов образовательного центра «Сириус». Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Принять участие в конкурсе могут граждане России старше 18 лет, которые работают вожатыми в организациях отдыха и оздоровления детей — как сезонных, так и круглогодичных, стационарных или выездных, с дневным или круглосуточным пребыванием.

Основная номинация конкурса — «Вожатые субъектов Российской Федерации».

Заявки будут принимать с 1 октября по 12 ноября включительно. До этого срока региональным органам власти, отвечающим за сферу образования, молодежной политики или организацию детского отдыха, а также региональным координаторам проекта «Навигаторы детства» необходимо направить письмо в свободной форме на официальную почту всероссийского проекта «Лига вожатых» по адресу ligav@rdcentr.ru.

В теме письма следует указать: «Лучший вожатый России / Вожатые субъектов Российской Федерации / [Наименование субъекта РФ]». К письму необходимо приложить конкурсные материалы.