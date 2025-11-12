Жителей Подмосковья пригласили на форум отцов в Хабаровский край

Жителей Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском форуме «Настоящие отцы», который пройдет в Хабаровском крае с 9 по 12 декабря 2025 года. Мероприятие направлено на развитие молодежной политики и поддержку ответственного отцовства.

В программе форума запланированы лекции ведущих экспертов, дискуссии, стратегические сессии и обмен опытом в сфере воспитания детей. Участники смогут представить собственные проекты, обсудить роль отцов в современном обществе, а также посетить занятия по медиа и созданию сообществ. Для отцов и их детей организуют совместные спортивные активности и игровые программы. Для ребят также будут работать отдельные площадки с творческими мастер-классами и развивающими занятиями.

В 2025 году форум объединит более 100 участников — молодых отцов со всей страны — и столько же детей. Мероприятие пройдет на базе молодежного культурно-досугового центра в Хабаровском крае.

Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию до 28 ноября 2025 года на платформе myrosmol.ru. Проживание и питание участников обеспечат организаторы.