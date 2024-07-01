Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе снимков летнего отдыха

Радио Хит FM вновь объединит сотни тысяч людей в акции «Лето — это Хит!». К участию в фотоконкурсе, за который можно выиграть ценные призы, пригласили жителей Московской области.

В прошлом году радио Хит FM впервые провело эту акцию. Она собрала более 10 тысяч участников со всей России — от Калининграда до Владивостока. При этом в социальных сетях фиксировалось более 10 миллионов пользовательских активностей, связанных с «Лето — это Хит!».

Этим летом мероприятие пройдет вновь с 15 июля по 15 августа. Для участия в конкурсе необходимо прикрепить фотографию своего летнего отдыха в социальной сети «Одноклассники» или «ВКонтакте», отмечая их тэгом #ЛЕТОЭТОХИТ.

Дважды в неделю члены звездного жюри будут определять двух победителей недели. До каждого из них ведущие шоу «Будите Айлиш» будут дозваниваться в прямом эфире, поздравлять и дарить подарки.

Самые яркие и запоминающиеся снимки попадут на специальный лендинг проект. Главный приз конкурса — незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве. Финального победителя объявят 16 августа во время прямого эфира на радиостанции Хит FM.

Со всеми подробностями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте радиостанции.

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