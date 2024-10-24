Жителей Подмосковья предостерегли от уловок телефонных мошенников

Каждый день мошенники придумывают новые схемы обмана доверчивых граждан. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, следует соблюдать простые правила.

Необходимо насторожиться, если поступает звонок или приходит сообщение с незнакомого номера. Также не следует совершать никаких действий по инструкциям звонящих.

Важно запомнить, что госорганы и банки не общаются в мессенджерах, не отправляют документы и не просят их выслать, а также не привлекают к оперативным действиям.

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