Жителей Мытищ пригласили поучаствовать в спортивно-патриотической игре

В Подмосковье стартует спортивно-патриотическая игра «Зарница. Наследники Победителей». Молодежный центр «Импульс» объявил о начале приема заявок на участие в игре, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию приглашаются команды из образовательных учреждений Мытищ и других городов Московской области. Возраст участников — от 10 до 23 лет. Соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях.

Игра направлена на укрепление патриотического духа, развитие спортивных навыков и сохранение исторической памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. Команды смогут продемонстрировать свои знания, ловкость и сплоченность, участвуя в различных конкурсах и испытаниях.

Подать заявку на участие в спортивно-патриотической игре «Зарница. Наследники Победителей» можно по ссылке.



Регистрация будет открыта до 11 апреля.