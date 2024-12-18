Жителей 6 округов Подмосковья предупредили о снегопаде 18 декабря

Днем 18 декабря в шести округах Подмосковья ожидается снегопад. Непогода придет в Одинцово, Красногорск, Подольск, Ленинский округ, Лобню и Химки. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сейчас температура воздуха на территории Подмосковья варьируется от -10 до -12 градусов, а снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 30 сантиметров.

По данным ведомства, утром на уборку улиц региона вышло 70% коммунальной техники и средств малой механизации: роторы, подметающие тракторы, мини-погрузчики.

Напомним, для обеспечения комфортного передвижения граждан в первую очередь от снега очищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.