Житель Павловского Посада освоил новое упражнение на турнире среди казаков в Подольске

Казак из Павловского Посада Павел Сорокин занял третье место на соревнованиях в конно-спортивном клубе «Фаворит» 28 сентября. Он испытал силы в новом упражнение «Бэлыбэнь»

Бэлыбэнь — на диалекте черноморских казаков означает продуваемое сильным ветром открытое место. Этот комплекс может заменить другие, которые используют в региональных, окружных и всероссийских казачьих чемпионатах.

«Что хотелось отметить, поле и стенды концентрируется в одном месте и включают в себя все три дисциплины вместе. Не требуется каждый раз устанавливать стойки, переставлять их, размечать расстояния» — отметил Павел Сорокин.

Плюс бэлыбэня в том, что новое упражнение экономит время. Если при стандартном наборе соревнования длятся четыре часа, то с помощью нового комплекса их можно сократить до двух.

По итогам нынешних состязаний Павел Сорокин занять третье место, вторым стал Сергей Епонешников из Тулы, а первое завоевал Александр Воробьев из Брянска.

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