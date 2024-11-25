Житель Орехово-Зуевского округа получил звание почетного донора России

Николай Денисов из Орехово-Зуева сдает кровь почти 15 лет. Мужчина не считает себя героем, а просто радуется, что помог спасти не одну жизнь.

Николай рассказал, что сдает кровь раз в два месяца. У него редкая группа — четвертая с положительным резус-фактором, поэтому иногда донору приходится выручать медиков в чрезвычайных ситуациях.

«Когда получил звание „Почетный донор России“, осознал, что мои 48 кровотдач помогли как минимум 48 больным, а может быть, и больше», — поделился Денисов. Он признался, что после процедуры чувствует себя помолодевшим, ощущает легкость в организме, а также контролирует свой вес и процессы в организме, так как постоянно сдает анализы.

Мужчина также отметил, что донорам предоставляется вознаграждение, выходной в день сдачи крови бесплатный проезд и дополнительные дни к ежегодному отпуску. Николай Денисов планирует в будущем стать донором не только крови, но и стволовых клеток.

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