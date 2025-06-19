Житель Коломны отправился к Северному Ледовитому океану на велосипеде

Иван Когтиков из Коломны отправился в путешествие на север России. Он преодолеет на велосипеде 2400 километров, конечной точкой экспедиции станет заполярное село Териберка в Мурманской области.

Два года назад Иван уже совершал подобные поездки. Тогда за 24 дня житель Коломны доехал до города Грозного.

«Еще зимой появилась идея съездить на велосипеде в какое-нибудь длительное путешествие, причем именно со стартом из Коломны. На юг я уже ездил, теперь решил попробовать поехать на север и до „упора“: на берег Северного Ледовитого океана», — поделился планами Иван Когтиков.

За 12 дней путешественник уже преодолел 1800 километров. Сейчас он в Кандалакше на берегу Белого моря. Здесь Иван немного отдохнет и двинется к конечной точке маршрута.

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