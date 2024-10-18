Жилой дом с подземным паркингом построят в ЖК «1-й Химкинский»

Дом с подземным паркингом построят в жилом комплексе «1-й Химкинский» в Химках. Туда переедут свыше 600 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь жилого дома с автостоянкой превысит 49,9 тысячи квадратных метров. Здание будет в П-образной форме и с переменной этажностью. Там обустроят 697 квартир, 98 кладовых и свыше 220 мест для машин.

Во входных группах дома будут работать стойки ресепшен, зона коворкинга, колясочные и помещения для мойки лап животных. Рядом с корпусом находится детский сад.

Жилой комплекс «1-й Химкинский» будет состоять из 36 зданий высотой от четырех до 17 этажей. Там будет работать торговый центр, спортивный центр, обустроят велодорожки и места для ворк-аута.

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