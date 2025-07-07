Жилищные сертификаты вручили первым 4 семьям в Наро-Фоминском округе

Реализация областной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» продолжается в муниципалитете. Четыре семьи стали первыми в этом году обладателями сертификатов на приобретение нового жилья.

Документы торжественно вручили жителям аварийных домов в администрации Наро-Фоминского округа.

«Работаем, чтобы как можно больше семей забыли слово „авария“ и обрели достойные условия», — отметил глава муниципалитета Роман Шамнэ.

Всего в Наро-Фоминском городском округе расселят 25 многоквартирных домов, и их жители тоже смогут получить новые квартиры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что приоритетной задачей правительства региона является обеспечение людей комфортным и безопасным жильем. Каждая семья, переехавшая из аварийного дома, — это еще один шаг к повышению качества жизни в Подмосковье, отмечал глава региона.