Женщину с расслоением аорты спасли в МОНИКИ

Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли женщину с расслоением аорты. За несколько дней до ухудшения состояния пациентка перенесла кесарево сечение.

У женщины во время выписки из областной больницы внезапно возникли жгучие боли за грудиной. Ее поместили в реанимацию, а затем перевели в институт для проведения операции.

«Расслоение аорты первого типа означает, что повреждение начинается в восходящей части аорты, которая находится близко к сердцу. Это самый опасный тип, поскольку он может повлиять на сердце и крупные артерии, ведущие к мозгу», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

По словам врача, причиной случившегося могло стать резкое изменение давления, однако прямая связь с процессом родов не выявлена.

«Когда ее доставили к нам, мы в тот же день провели операцию, в ходе которой был заменен пораженный участок аорты. Операция прошла успешно, и пациентка перенесла ее хорошо», — пояснил Зыбин.

Женщина провела в реанимации три дня, после чего ее перевели в кардиохирургическое отделение. Позже ее выписали. Сейчас женщина и ее ребенок находятся дома.