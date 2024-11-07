Женщине с особенностью генов помогли родить 4-го ребенка в Подмосковье

Беременная женщина поступила в подмосковный центр охраны материнства и детства. Из-за генетической особенности у нее рождались только крупные дети весом более четырех килограммов. Врачи провели операцию кесарева сечения, в результате чего на свет появилась здоровая девочка.

Как рассказали медики, вес предыдущих детей женщины составлял от 4,1 до 4,8 килограмма. Из-за генетической особенности все беременности в семье крупноплодные. Самый тяжелый новорожденный в роду весил 5,4 килограмма. Это объясняется наличием определенных хромосом, передающихся по наследству.

«Мы знали, что ребенок будет крупным, и были готовы к любому развитию событий. В результате операции кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 4500 граммов и ростом 57 сантиметров. Роды прошли без каких-либо осложнений», — рассказала заведующая родовым отделением Анна Серегина.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Жителям напомнили, что узнать больше о системе родовспоможения можно на тематическом портале или по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.