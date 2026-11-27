Фото: Операционный блок МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского / Медиасток.рф

В Видновском перинатальном центре 41-летняя женщина впервые стала мамой, а после родов перенесла сложную операцию по удалению миомы матки. Вес доброкачественной опухоли превышал один килограмм.

Множественную миому с атипичным расположением и быстрым ростом узлов у пациентки обнаружили во время беременности. К моменту родов размеры опухоли соответствовали 18 неделям условной беременности. Женщину заранее госпитализировали для обследования и подготовки к возможному расширению объема хирургического вмешательства.

«Госпитализировали женщину для полного клинико-лабораторного и инструментального обследования. Параллельно провели подготовку к технически сложной операции и сформировали бригаду хирургов и анестезиологов-реаниматологов, готовых к расширению операции до необходимого объема в случае возникновения неотложной ситуации», — рассказала заведующая отделением патологии беременности Патима Муртаева.

На сроке 39–40 недель женщина родила мальчика весом 4,6 килограмма и ростом 55 сантиметров.

Операцию провели в два этапа: сначала врачи выполнили кесарево сечение, затем заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев провел органосохраняющую миомэктомию — удаление опухоли с сохранением матки.

Сейчас мама и ребенок остаются под наблюдением специалистов перинатального центра.