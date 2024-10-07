Железнодорожный переезд «Городской» отремонтируют в Воскресенске

Ремонт участка железнодорожного переезда пройдет в Воскресенске в октябре. Для этого перекроют полосы на нескольких дорогах.

Работы будут проводить ночью. Для этого перекроют одну полосу для движения автотранспорта, а также полностью закроют движение через железнодорожный переезд на улице 2-й Заводской.

Начнут ремонт 17 октября, а завершить планируют к 21 октября. Перекрывать дорогу будут с 21:00 до 6:00 часов 17, 18 и 20 октября. Движение транспорта через ж/д переезд перекроют полностью с 23:00 и до 6:00 часов 19 октября.

Отметим, что при полном перекрытии движения через железнодорожные переезды автомобилисты смогут объехать участок через Афанасьевский мост или через микрорайон Лопатинский.

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