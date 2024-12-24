Жалоб на системы ЖКХ стало на 15% меньше в Подмосковье за неделю

Количество жалоб на сбои в работе системы ЖКХ снизилось на 15% в Подмосковье за неделю. Специалисты приняли и отработали свыше 320 заявок из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Шатуры, Электростали, Лосино-Петровского и Богородского округа.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, «Коммунальные системы» получили 123 заявки через онлайн-ресурсы. Из них 87 были связаны с холодным и 11 — с горячим водоснабжением, девять касались вопросов водоотведения, два — ремонта канализаций и 14 — модернизации сетей.

Еще свыше 200 обращений поступило напрямую от жителей и управляющих компаний. Более 80% из них были связаны с засорами и 6% — проблем с теплоснабжением.

Специалисты уже отработали 93% обращений, остальные находятся в процессе выполнения.