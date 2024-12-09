Жалоб на сбои в системе ЖКХ стало на 21% меньше в Подмосковье

Сотрудники «Коммунальных систем» Подмосковья взяли на контроль свыше 350 обращений жителей за неделю. Общее число жалоб при этом снизилось на 21%.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, 167 жалоб поступило в электронном виде. Из них 121 было связано с холодным и 11 — с горячим водоснабжением. Еще 15 касались водоотведения, два — ремонта колодцев и 18 — иных вопросов.

Еще свыше 200 обращений поступило от жителей напрямую. Из них 78% были связаны с засорами на внутриквартальных сетях и 7% — с теплоснабжением.

Служба отработала 89% всех обращений, остальные находятся в работе.