Жалоб на сбои в системе ЖКХ стало на 21% меньше в Подмосковье

Сотрудники «Коммунальных систем» Подмосковья взяли на контроль свыше 350 обращений жителей за неделю. Общее число жалоб при этом снизилось на 21%.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, 167 жалоб поступило в электронном виде. Из них 121 было связано с холодным и 11 — с горячим водоснабжением. Еще 15 касались водоотведения, два — ремонта колодцев и 18 — иных вопросов.
Еще свыше 200 обращений поступило от жителей напрямую. Из них 78% были связаны с засорами на внутриквартальных сетях и 7% — с теплоснабжением.
Служба отработала 89% всех обращений, остальные находятся в работе.
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