Жалоб на отопление в Подмосковье стало на 54% меньше за год

Количество жалоб на отопление в Подмосковье снизилось на 54% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Принятые меры и планы по модернизации ЖКХ обсудили в Мособлдуме.

В этом году в Подмосковье сформировали масштабную программу обновления теплосетей. По краткосрочному плану в этом году провели 170 мероприятий. Это ремонт, реконструкция и строительство 38 котельных и центральных тепловых пунктов, а также обустройство 185 километров сетей, рассказал глава Минэнергетики региона Сергей Воропанов.

По долгосрочному плану в регионе проведут еще свыше 600 мероприятий. Они затронут 386 котельных и 611 километров коммуникаций. В результате подача тепла и горячей воды заметно улучшится, а вероятность аварий снизится.

«В этом году мы впервые провели масштабную тренировку для абсолютно каждого муниципалитета региона. Был тщательно разработан сценарий по выведению из строя того или иного источника, отработаны навыки оперативного устранения инцидента, а также эффективного взаимодействия всех служб, участвующих в подаче тепла населению», — отметил Сергей Воропанов.

В Подмосковье также подготовили 842 бригады специалистов для проведения аварийно-ремонтных работ. Кроме того, регион закупил всю необходимую технику и оборудование.

На обеспечение жителей теплом также повлияет диспетчеризация котельных. Так, в Подмосковье создали интерактивную карту, с помощью которой специалисты смогут отслеживать важные параметры на объектах. При падении температуры или давления будут оперативно приняты меры. На карту уже внесли свыше 1,7 тысячи котельных, а к концу года их уже будет 2,1 тысячи.