В Детском клиническом центре имени Рошаля оказали экстренную помощь годовалой девочке, которая повредила указательный палец, зажав его в эскалаторе. Рентген показал перелом и вывих. Врачи очистили рану от масляной смазки, восстановили сухожилие и кожу.
«После полной обработки раны мы приступили к реконструкции пальца. Сначала мы вправили вывих, затем сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, которая была введена сквозь палец», — сообщил врач — травматолог-ортопед Дмитрий Купцов.
Операция длилась три часа и прошла успешно. Кровообращение в пальце восстановилось. Сейчас маленькая пациентка продолжает лечение. После реабилитации ожидается полное восстановление функции и чувствительности пальца.
Зажавшей в эскалаторе палец девочке оказали помощь в больнице имени Рошаля
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