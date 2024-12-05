Зажавшей в эскалаторе палец девочке оказали помощь в больнице имени Рошаля

В Детском клиническом центре имени Рошаля оказали экстренную помощь годовалой девочке, которая повредила указательный палец, зажав его в эскалаторе. Рентген показал перелом и вывих. Врачи очистили рану от масляной смазки, восстановили сухожилие и кожу.

«После полной обработки раны мы приступили к реконструкции пальца. Сначала мы вправили вывих, затем сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, которая была введена сквозь палец», — сообщил врач — травматолог-ортопед Дмитрий Купцов.