Зажатого в кабине после ДТП водителя грузовика спасли в Одинцове

В четверг, 15 мая, в Одинцовском округе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, в результате которой один водитель оказался зажат в кабине. Мужчину вызволили сотрудники «Мособлпожспаса».

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 289-м километре Центральной кольцевой автодороги поступило в экстренные службы. Спасатели, прибывшие на место, установили, что столкнулись грузовики Scania и Volvo, после чего на проезжую часть вылились горюче-смазочные материалы.

Один из водителей не смог самостоятельно выбраться из деформированной кабины.

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения спасатели выставили ограждения и отключили аккумуляторы грузовиков, чтобы исключить возгорание. Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали его медикам», — пояснил начальник 318-й пожарно-спасательной части Сергей Жучков.

Мужчину 1991 года рождения доставили в больницу с подозрением на переломы правой стопы и голени.