Заводу по обработке металла в Серпухове вручили награды от Мособлдумы

Завод «Твинтос» в Серпухове отмечает 90-летие. Предприятие выпускает металлорежущие твердосплавные инструменты и разрабатывает приспособления нового поколения. На торжественном мероприятии руководителям вручили поздравление от губернатора Подмосковья, награды от Мособлдумы и муниципалитета.

Недавно прошло торжественное мероприятие, на котором заместитель главы Серпухова Алексей Воробьев, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова поздравили сотрудников металлообрабатывающего предприятия. Они вручили поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и награды от Московской областной Думы и муниципалитета.

«Твинтос» выпускает инструменты для обработки различных материалов: от алюминия до закаленной стали. В ассортименте — борфрезы, фрезы, сверла, развертки и зенковки.

Помимо этого, на предприятии разрабатывают инструменты нового поколения, которые применяют в различных отраслях промышленности, а также непрерывно улучшают производственный процесс.

«Заводу „Твинтос“ — процветания, дальнейших успехов и непрерывного развития», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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